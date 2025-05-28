مسؤولون جُدد لأجهزة وهيئات مجلس الأمة 

عقد مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، جلسة علنية خصصت لتنصيب مسؤولي أجهزته وهيئاته. بعنوان التجديد النصفي لسنة 2025.

واستهلت الجلسة التي ترأسها عزوز ناصري،رئيس المجلس، بالإعلان عن انشاء المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل وأعضاءها. حيث عادت رئاستها لعصام نشمة.

كما تم الاعلان عن القائمة الإسمية للمجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس. حيث عادت رئاسة المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي لساعد عروس.فيما أوكلت رئاسة المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني للعربي نواس.

و عبد الرحمن قنشوبة بالنسبة للمجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي. أما رئاسة المجموعة البرلمانية للأحرار. فقد عادت للزهر بطاهر.

عقب ذلك، أعلن عن تشكيلة مكاتب اللجان التسعة الدائمة لمجلس الأمة. حيث يترأس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي محمد رباح، أما لجنة الشؤون الاقتصادية. والمالية فيترأسها نورالدين تاج، فيما يتولى رئاسة لجنة الدفاع الوطني نور الحاج.

وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن رؤساء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج. ولجنة الفلاحة والتنمية الريفية و لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. ولجنة التجهيز والتنمية المحلية ولجنة الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني ولجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة. وهم على التوالي: عمر دادي عدون، لخضر مولاي سعدون، نبيل خوالدية, يحي شارف، حبيب دواقي ومحمد بوكرو.

بعد ذلك، تمت المصادقة بالإجماع على القائمة الإسمية لنواب رئيس مجلس الأمة. والتي تضم السادة: رابح بغالي،ميلود حنفي، عمر خماياس،مراد لكحل وعبد الكريم بوغانم.

وفي كلمة له بالمناسبة, ثمن رئيس مجلس الأمة جهود كافة الأعضاء الذين تقلدوا المسؤولية خلال الفترة المنصرمة, مؤكدا أنهم “أدوا واجبهم بكل تفان وإخلاص ومسؤولية” وذلك “بفضل الحكمة وثقافة الدولة التي يتميزون بها”.