مسؤولون سامون في الكاف ووزراء يتابعون مباريات “شان” الجزائر

تواجد عدد كبير من المسؤولين الكبار في الهيئة الكروية الاتحاد الإفريقية لكرة القدم الكاف بملعب 19 ماي أين تابعوا بعناية مباريات أمس في الشان.

وكشفت لجنة تنظيم الشان، عن تواجد كل من الأمين العام لـ “الكاف” فيرون ماسانغو اومبيا. و 4 نواب من الإتحاد الإفريقي كذلك.

كما تواجد وزراء الشباب والرياضة لدولة كل من كوت ديفوار و أوغندا إلى جانب السنغال والكونغو الديمقراطية.

الذي كان في استقبالهم رئيس لجنة النظيم رشيد أوكالي. و هي الرسالة الواضحة بالنسبة للمسؤولين الأفارقة حول المكسب الكبير قبل الموعد الهام “كان 2025” الذي سيحدّد هوية البلد الذي سينظمه مستقبلا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]