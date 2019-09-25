مسؤولون وأطباء وممرضون منهم كوبيتان أمام وكيل الجمهورية في قضية مصرع 8 رضع بمستشفى الوادي

يمثل اليوم الأربعاء، 6 أشخاص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، للتحقيق حول قضية مصرع 8 رضع بعد حريق بالمستشفى.

وحسب مصادر “النهار أون لاين”، فإن كل من مدير المؤسسة الإستشفائية بشير بن ناصر، ومدير المناوبة، والمراقبة الطبية، مثلوا أمام وكيل الجمهورية.

كما مثل أيضا رئيس وحدة حديثي الولادة ومنسقة دار الولادة وعون صيانة غير مناوب أمام وكيل الجمهورية.

وقالت المصادر أنه تم استدعاء 16 شخصا آخرين، منهم أعضاء الفريق المناوب، للمثول أيضا أمام وكيل الجمهورية للإستماع إلى أقوالهم.

ومن بين من جرى استدعائهم للإستماع إلى أقوالهم طبيبة وممرضة من جنسية كوبية.