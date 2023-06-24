مسؤولو الائتلاف الصيني يطلعون على منجم غار جبيلات بتندوف

قام وفد وزارة الطاقة، بزيارة منجم غارا جبيلات غرب، الذي يبعد بحوالي 130 كلم جنوب غرب ولاية تندوف.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، يتكون الوفد من الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب FERAAL, واطارات من الوزارة، ومن مناجم الجزائر.

بالاضافة الى مسؤولي الائتلاف الصيني CMH ، ومن بينهم رئيس مجمع MCC العالمية.

واطلع مسؤولي الائتلاف الصيني على عمليات استخراج خامات الحديد بمنجم غارا جبيلات. والذي يتوزع الى ثلاثة مناطق، غارا جبيلات وسط، شرق وغرب.

وهو مايمثل مساحة اجمالية تقدر ب40 الف هكتار، مع سهولة في الاستغلال لتواجدها في فظاء مفتوح ( استغلال منجمي سطحي)، مع احتياطات تقدر ب3،5 مليار طن.

كما ويتربع منجم غارا جبيلات غرب على مساحة اجمالية تقدر 15 ألف هكتار. وكمرحلة أولى يتم استغلال 5 الاف هكتار منه، باحتياطات مقدرة ب 1 مليار طن من الحديد الخام.

وجدير بالذكر، أنه وبتاريخ 30 جويلية 2022، أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على افتتاح المنجم واطلاق اشغال استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات.

أين أكد الوزير آنذاك، ان تطوير وتثمين منجم غارا جببلات ذو اهمية حيوية في تحريك وتيرة التنمية محليا ووطنيا. بالنظر الى مستوى احتياطاته الجيولوجية الكبيرة.