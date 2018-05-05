مسؤولو السنافر والكناري يكرمان الحكم حلالشي  

كرم مسؤولو فريقا شباب قسنطينة، وشبيبة القبائل، الحكم الجزائري، مرزاق حلالشي، بمناسبة إعتزاله التحكيم، خلال المباراة التي أدارها بين الفريقين.

وقبل انطلاق المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، لحساب الجولة الـ28 من المحترف الأول، بملعب “الشهيد حملاوي”.

كرم مسؤولو شباب قسنطينة، وشبيبة القبائل، الحكم مرزاق حلالشي، أمام جماهير الناديين، في مبادرة استحسنها كثيرا الحكم الجزائري.

وصرح حلالشي عقب هذا التكريم: “أشكر مسؤولي شباب قسنطينة، وشبيبة القبائل، على هذه المبادرة، هذا التكريم شرف لي”.

يذكر أن هذه المباراة الأخيرة التي أدارها الحكم حلالشي، انتهت بفوز شباب قسنطينة، على شبيبة القبائل، بنتيجة 2-1.