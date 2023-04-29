مسؤولو بارادو يتباحثون مع نظرائهم من مونبيليه وليون الفرنسيان

إستقبلت إدارة نادي أتلتيك بارادو، اليوم السبت، مسؤولو ناديا ليون ومونبيليه الفرنسيان، لإجراء مباحثات تحسبا لتوقيع اتفاقيات توأمة.

ونشر حساب نادي أتلتيك بارادو، عبر التيك توك، اليوم السبت، فيديو لزيارة مسؤول التعاقدات بأكاديمية ليون فابيان كاباييرو.

بالإضافة لزيارة التقني بأكاديمية مونبيليه آيت يحيى لإدارة نادي بارادو، واللذان كان في استقبالهما، رئيس نادي نارادو خير الدين زطشي.

كما تبادل مسؤولو الناديان الفرنسيان أطراف الحديث، مع نظرائهم الجزائريين من أجل مباحثات شراكة محتملة و توأمة بين أكاديميتي ليون ومونبيليه مع أكاديمية بارادو.

رابط الفيديو:

https://vm.tiktok.com/ZMYTWFUYU/

https://vm.tiktok.com/ZMYTWWj6P/