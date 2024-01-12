مسؤولو شباب بلوزداد ومولودية الجزائر يدعوا الأنصار للتحلي بالروح الرياضية

ثمن كل من رئيسي شباب بلوزداد مهدي رابحي ومولودية الجزائر حاج رجم مبادرة ولاية الجزائر العاصمة التي تسهر لضمان السير الحسن للمباراة المرتقبة بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وجاءت المبادرة التي كانت سانحة لمد أواصر التعاون والعمل التنسيقي والتشاركي بين السلطات العمومية والأسرة الرياضية.

كما دعا كل من رئيس شباب بلوزداد و مولودية الجزائر الجمهور الرياض ومحبي الناديين وخاصة المناصرين الذين سيتنقلون إلى الملعب بالتحلي بالروح الرياضية بين أبناء الحب الواحد والمدينة الواحدة.

كما طالب من الجمهور الرياضي من المناصرين بإعطاء صورة مشرفة للكرة الجزائرية في قمة الجولة الـ 23 بين العريقين.

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