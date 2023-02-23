مسؤولو شباب بلوزداد يزورون مناصر الترجي بمستشفى لمين دباغين

زار مسؤولو فريق شباب بلوزداد المركز الاستشفائي الجامعي محمد لمين دباغين بالعاصمة للوقوف على صحة مناصر الترجي التونسي.

ويخضع مناصر الترجي التونسي للتكفل الصحي التام في الجزائر بعد تعرّضه لسقوط بمبلغ 5 جويلية الأولمبي خلال مباراة شباب بلوزداد و الترجي التونسي في رابطة الأبطال.

كما قالت إدارة شباب بلوزداد عبر بيان لها في الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” اليوم أن الخطوة جاءت بعد إصرار كبير من مهدي رابجي بحكم التلاحم والتضامن بين الشعبين.



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