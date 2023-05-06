مسؤولو شبيبة القبائل يعينون رئيس ومجلس إدارة جديد للفريق

عقد مسؤولي فريق شبيبة القبائل، اليوم السبت، الجمعية العامة الاستثنائية، والتي تم خلالها تعيين رئيس جديد للفريق، واعضاء مجلس الإدارة.

وجرت أشغال هذه الجمعية العامة، المنعقدة بمقر الفريق بتيزي وزو، بحضور الرئيس المدير العام لشركة “موبليلس”، المالك الجديد للشببية.

وتقرر خلال هذه الجمعية العامة الاستثنائية، تعيين أعضاء جدد، لمجلس إدارة الفريق، ويتعلق الأمر بكل من أوكيد سمير، جاب الله سمير، زروقي عبد العزيز، بوعياد رضوان، وعاشور شلول.

كما تقرر تعيين العضو المساهم في الفريق عاشور شلول، رئيسا لمجلس الإدارة، خلفا للمستقيل يزيد ياريشان.