مسؤولو مولودية الجزائر في الصفوف الأولى للمسيرة الشعبية الداعمة لفلسطين

سجل مسؤولو فريق مولودية الجزائر، اليوم الخميس، مشاركتهم بصفة رسمية، وبقوة، في المسيرة الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني.

ونشرت إدارة فريق مولودية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية، صورة جماعية لمسؤولي الفريق، بالعاصمة، رفقة بعض الأنصار خلال مشاركتهم في هذه المسيرة.

وتقدم مسؤولو المولودية، رئيس مجلس إدارة الفريق، حاج رجم، إلى جانب مدير الفئات الشبانية محمد ميخازني، وأسماء اخرى من مسيرين ولاعبين قدامى للفريق.

وإلى جانب مسؤولي الفريق، شارك بعض لاعبي الفئات الشبانية للعميد في هذه المسيرة، يتقدمهم الدولي الجزائري مسلم أناتوف.