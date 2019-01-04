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مسؤول أمريكي: “كل روايات الرياض عن خاشقجي لم ترق للمصداقية”

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مسؤول أمريكي: “كل روايات الرياض عن خاشقجي لم ترق للمصداقية”
بقلم موسى.ب

ينتظر الأمريكيون حتى الآن تقديم رواية موثوقة من طرف السلطات السعودية بشأن مقتل خاشقجي، ومحاسبة الفاعلين الحقيقيين في جريمة قتل خاشقجي.

وأكد مسؤول بالخارجية الأمريكية أن بلاده مقتنعة بأن الرياض لم تقدم حتى الآن رواية ترقى إلى مستوى المصداقية، في حادثة مقتلي الصحفي السعودي.

وقال ذات المسؤول بأن بأن وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو، سيؤكد على ضرورة المحاسبة والمصداقية في التحقيق، خلال جولة للشرقة الأوسط.

وأكد المسؤول الأمريكي بأن الرواية التي يقدّمها السعوديون وكذا العملية القضائية من وجهة نظره، لا ترقى إلى مستوى المصداقية وتحقيق المساءلة.


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