مسؤول أممي يحذر من كارثة إنسانية في غزة

حذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، من «كارثة إنسانية محتملة في قطاع غزة».

كما حذر في الوقت ذاته من تضاؤل إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجدد المسؤول الأممي موقف الأمم المتحدة الرافض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني المحتلة.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك حول الحال في الشرق الأوسطـ، ولاسيما القضية الفلسطينية.

كما حذرت الأمم المتحدة، من تعرض مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 14، للخطر على نحو متزايد جراء نقص الكهرباء .