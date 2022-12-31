مسؤول إسلامي روسي يقترح طريقة لتحضير “السلطة الروسية” الحلال

نصح ألبير كرغانوف رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا، المؤمنين بتحضير “سلطة أوليفيه”، المعروفة بـ”السلطة الروسية”. وهي طبق تقليدي في عيد رأس السنة، من المنتجات الحلال وشرائها مقدما.

كما قال المفتي كرغانوف في حديث لوكالة “نوفوستي”: “أنصح إخواني المؤمنين بشدة بإعداد هذه السلطة”. “التي يستحيل تخيل مائدة رأس السنة بدونها، من المنتجات الحلال فقط”.

وتابع: “يمكن شراء النقانق أو اللحوم والمايونيز المناسبة مسبقا في متاجر الحلال أو المساجد. ويمكن شراء باقي المكونات مثل البيض والخضروات والبازلاء والمكونات الأخرى، من المتاجر العادية”.

وأشار إلى أن التقليد السوفيتي للاحتفال بحلول العام الجديد مع “سلطة أوليفييه” لا يزال المسلمون الروس يحتفظون به حتى يومنا هذا.

وفي الوقت نفسه، نصح كرغانوف بعدم الإفراط في تناول الطعام خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

وتعتبر سلطة «اوليفيه»، طبقا تقليديا في عيد رأس السنة وفي روسيا كلها. إلا أنها بشكلها المعاصر ظهرت في المبطخ الروسي منذ وقت غير طويل. كما ترتبط تسمية هذه السلطة باسم الطباخ الفرنسي لوسيان أوليفيه. الذي كان في بداية الستينات من القرن التاسع عشر يملك مطعما في موسكو.

وكان مطعمه «ارميتاج» معروفا باعتباره أحد أفضل المطاعم في روسيا، حيث كان يقدم لزواره شتى المأكولات الفرنسية. وعمل الطباخ الفرنسي في صنع سلطة «اوليفيه» والمقاديرالمكونة منها بنفسه ولكنه حمل سر مقاديرها وطريقة تحضيرها حتى وافاه الأجل.

في حين أدرجت في عام 1897 الطباخة الروسية المعروفة بيلاغيا ألكسندروفا-إيغناتييفا وصفة سلطة «أوليفيه» في كتابها «تعليم أصول فن الطبخ».