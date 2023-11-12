مسؤول البعثة الطبية النرويجية لغزة: القوات الصهيونية قتلت اليوم 3 من زملائي الأطباء مع عائلاتهم

كشف مسؤول البعثة الطبية النرويجية لغزة، اليوم الأحد، ان القوات الصهيونية قتلت اليوم 3 من زملائه الأطباء مع عائلاتهم وما يحدث سيكون عارًا في تاريخ الغرب.

وأضاف ذات المتحدث، أن قوات جيش الإحتلال الصهيوني يستهدفون المستشفيات منذ سنة 2006، ويهاجمون المنشآت المدنية.

وتابع مسؤول البعثة الطبية النرويجية لغزة ان القادة الصهاينة يفلتون من العقاب لذلك يعودون لارتكاب الجرائم.