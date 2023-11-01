مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: عدد ضحايا قصف جباليا “أفزعني”

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. إنه شعر بالفزع جراء أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي طال مخيم جباليا في غزة. منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى عصر اليوم.

ودعا بوريل طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي إلى احترام القواعد والقوانين الدولية التي تنظم أخلاقيات الحروب.

وأضاف بوريل في بيان نشر عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “بناء على الموقف الواضح لمجلس الاتحاد الأوروبي. بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. وضمان حماية جميع المدنيين، أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين”.

وتابع: “يجب تطبيق قوانين الحروب والإنسانية دائما، وضمان وصول المساعدات الإنسانية”.

وشدد بوريل على أن الأوضاع في غزة تنحدر من سيئ إلى أسوأ. مؤكدا ضرورة التحرك بسرعة لإيصال المساعدات الإنسانية، مضيفا أن “سلامة المدنيين وحمايتهم. ليست التزاما أخلاقيا فحسب، بل هي أيضا التزام قانوني”.