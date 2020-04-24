مسؤول بالصحة الإيطالية: ” مباريات كرة القدم لا تنشر فيروس كورونا”

أكد مسؤول وزارة الحة الإيطالية فرانكو لوكاتيللي أنه لا يوجد أي خطر لإنتشار فيروس كورونا خلال مباريات كرة القدم.

وقال فرانكو لوكاتيللى، عندما سئل عن استئناف الموسم الحالى من الدوري الإيطالي،:” لا أعتقد أن كرة القدم يمكن أن تمثل وسيلة لنشر الفيروس التاجي عندما يكون هناك 22 لاعبًا، بالإضافة إلى ستة قد يخرجون من مقاعد البدلاء وثلاثة حكام”.

أضاف لوكاتيللى، قائلا:” أنت بحاجة إلى اتصال قوي، وهذا لا يبدو خلال مباريات كرة القدم، لأنها رياضة تلامس، ولكن الخطة هي التأكد من خلال الاختبارات المنتظمة من أن اللاعبين لا يصابون قبل أن يخطوا إلى الملعب”.