مسؤول بمديرية الغابات لـ”النهار”: “هذا ماخلفته الحرائق.. وتيسمسيلت الأكثر تضررا”

كشف عبد الغني بن مسعود، نائب مدير حماية النباتات والحيوانات، بالمديرية العامة للغابات، عن تسجيل 974 حريق تسبب في اتلاف 6085 هكتار، منذ بداية الحرائق على المستوى الوطني.

وأوضح عبد الغني بن مسعود في اتصال مع “النهار” ، أنّ المساحات المتضررة من الحرائق، تتمثل في 1436 من المساحات الغابية و 190 هكتار من الأدغال 2077 هكتار من الأحراش .

وأضاف المتحدث، أنّ المعدل اليومي للحرائق بلغ 17 حريقا، كل حريق بـ6 أقطار.

وذكر ذات المسؤول، أن الولايات أكثر تضررا من الحرائق، “ولاية تيسمسلت تليها عين الدفلى، تيزي وزو وبجاية والمدية .

كما أوضح المتحدث، أنّ حضيرة “ثنية الأحد”،بتيسمسيلت، شهدت نيران سطحية تسببت في اتلاف 20 شجرة ،

مشيرا أنّ أصحاب المستثمرات هم من تسببوا في اشتعال النيران بعد انتهاء موسم الحصاد.

كما تطرق المتحدث، للحرائق التي شهدتها ولاية العاصمة، والتي أدت إلى إتلاف 5000 هكتار،

مشيرا أنّ تدخلات الحماية لازالت متواصلة على مستوى غابة “بينام” ، لاطفاء الحرائق، التي اشتعلت من الجهة الشمالية للغابة.

موضحا أنّ وحدات التدخل وجدت صعوبة في إطفاء النيران بسبب تضاريسها الصعبة .

وأرجع ذات المسؤول، أنّ سبب اشتعال النيران بغابة “باينام” هو عدم اطفاء “الشواية” من طرف بعض الزائرين.