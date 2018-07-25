مسؤول بمستشفى وهران: “الكرطون الذي وضع فيه الرضيع مخصصة لتسليم جثث الأجنة”

كشف كمال أعراب المسؤول على تسليم الجثث بمستشفى أول نوفمبر الجامعي بوهران، أن علبة الكرطون التي سلمت فيها جثة الرضيع خاصة بتسليم جثث الأجنة.

وقال في تصريح خص به تلفزيون النهار: “لم يكن من المفروض أن يكبروا ويثيروا ضجة لأن وضعه كان جد خطير لذلك تم وضعه في الكرتون”.

وأضاف: “مستشفى أول نوفمبر هذه العلب الكارطونية مخصصة للأجنة، وقال لم نكن ننوي تسليم الجنين لوالده في الكرتون”

وتالع: “ولما كان الوالد في حالة من الغضب قام بتصوير الجنين في كرطون، وكل المصالح الاستشفائية تكلف بجلب الموتى من أجل حفظ الجثث”.

وفي المقابل، رصدت كاميرا “النهار” نمودج من الكرطون لوضع جثة الجنين من مصلحة التوليد إلى مصلحة حفظ الجثت وأن علبة الكرطون عادية

برر أنه تم وضع الجنين في الكرتون يعود غلى ان الجنين ميت ونحن تسلمناه في كرتون ولسنا نحن من وضعناه في كرتون

وقال نحن لم نعتد على تسليم جثة الجنين في كرتون وأنما والد الجنين هو من كان غاضب ومتسرع ولم يدعنا نعمل عملنا.