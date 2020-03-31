مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في آسيا

كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إن وباء كورونا “أبعد ما يكون عن الانتهاء” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن إجراءات كبح الفيروس تمنح بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع للعدوى.

وأورد ذات المتحدث، أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا، حسب موقع “روسيا اليوم”

وحذر كاساي، الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي، وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا، في إفادة له عبر الأنترنت.