مسؤول بوزارة الصناعة: دخول علامات جديدة من السيارات قريبا

أفاد رئيس الأمانة التقنية المكلف بمتابعة ملف المركبات والمدير مركزي مكلف بالذكاء الإقتصادي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني مقداد عقون، بأن هناك سيارات من علامات جديدة ستدخل قريبا إلى السوق الجزائرية.

وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار في برنامج “52 إقتصاد”، كشف المسؤول بوزارة الصناعة عن دخول 11 علامة جديدة إلى الجزائر .

وأوضح مقداد بأن العلامات الجديدة من بينها “صينية” و”ألمانية”، سيتم الشروع في عملية تسويقها في فترة أقل من شهر.

وكان رئيس الأمانة التقنية المكلف بمتابعة ملف المركبات قد كشف أن أوّل سيارة من العلامة الإيطالية فيات المصنعة بالجزائر ستخرج الشهر المقبل.