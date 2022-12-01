مسؤول بوزارة الصناعة: هكذا ستكون السيارات المصنعة في الجزائر

قال مسؤول بوزارة الصناعة بخصوص المركبات التي سيتم تصنيعها في الجزائر أنّ الأمر يتعلق أساسا بسيارات بسعر متوسط موجهة لتلبية حاجيات السوق المحلية. وربما أسواق أخرى مثل أوروبا.

وفي حوار خص به القناة الإذاعية الثالثة أكد محمد جبيلي مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة أنّ استيراد وصناعة سيارات ديزل “ممنوعين”، إلى أنّ المُصنّعين المقيمين في الجزائر سينتجون أيضًا سيارات كهربائية. وكشف جبيلي أنّ المستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء محطات شحن إضافة إلى المعدات الضرورية لسير مثل هذا النوع من المركبات.

وتابع محمد جبيلي انه من المنتظر أن يصل المُصنّعون إلى إنتاج من 60 إلى 70 ألف وحدة سنويًا من أجل بلوغ مستوى المنافسة ودمج “جزء مهمّ” من القطع المنتجة محليًا.

وقال ذات المسؤول أن المنصة الرقمية التي وضعتها الوزارة لإستقبال طلبات الترخيص بالنسبة لنشاطات الوكلاء وصناعة السيارات سجلت 122 متعاملاً سجلوا أنفسهم منذ اطلاقها.

كما كشف مسؤول بوزارة الصناعة أنّ ما بين 300 إلى 350 مناولاً ينشطون على المستوى الوطني في مجال قطع غيار السيارات. مستعدون لتزويد المُصنّعين الأجانب الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر.