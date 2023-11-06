مسؤول بوزارة الصناعة يكشف تاريخ خروج أوّل سيارة فيات الجزائر وسعرها

كشف مقداد عڨون رئيس الأمانة التقنية المكلف بمتابعة ملف المركبات مدير مركزي مكلف بالذكاء الإقتصادي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن أوّل سيارة من العلامة الإيطالية فيات المصنعة بالجزائر ستخرج الشهر المقبل.

وقال المسؤول بوزارة الصناعة لدى نزوله ضيفا على برنامج 52 دقيقة إقتصاد بقناة النهار أن تاريخ خروج اوّا سيارة فيات الجزائرية من مصنع طفراوي بوهران سيكون شهر ديسمير 2023 كما اكده الوزير.

أما بالنسبة لسعر سيارة فيات المصنعة في الجزائر قال مقداد عڨون أن سعرها سيكون أقل من المستوردة