مسؤول بوزارة العدل تحت الرقابة القضائية بتهمة تزوير شهادتي “الباك” والليسانس

مثل اليوم الأحد، مسؤول سام بوزارة العدل، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، للتحقيق معه في شبهة التزوير واستعمال المزور.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن المشتبه به هو المدير الفرعي للتنفيذ بوزارة العدل، الذي مثل للتحقيق أمام محكمة بئر مراد رايس.

وقد وجهت للمسؤول بوزارة العدل تهمتي التزوير واستعمال المزور، حيث كشفت تحقيقات أنه زوّر شهادتي البكالوريا والليسانس.

وتفيد المعطيات التي تحوزها “النهار أونلاين” بأن المشتبه به هو ابن شقيقة مدير الموظفين السابق بنفس الوزارة بوجمعة آيت عودية.

وقد استغل هذا الأخير منصبه ونفوذه لتنصيب ابنة شقيقته في منصب سام وحساس، من دون حيازة شهادة عليا.

وقد تقرر بعد نهاية أول جلسة من التحقيق وضع المتهم تحت الرقابة القضائية.

وقال مصدر مطلع على خبايا هذه الفضيحة أن وزير العدل بلقاسم زغماتي كان على علم بتفاصيل هذه القضية منذ سنوات، لكنه لم يكن في موقع يسمح له بمواجهة الفضيحة.

وبمجرد تنصيبه وزيرا للعدل، طلب زغماتي ملف المدير الفرعي للتنفيذ بالوزارة وأمر بفتح تحقيق حوله.