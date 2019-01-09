مسؤول بوزارة المالية: “إقبال كبير لتسوية وضعية العقارات المسجلة بإسم مجهول”

شهدت عملية تسوية ملفات العقارات المسجلة باسم مجهول إقبالا كبيرا، على مستوى مكاتب مديريات أملاك الدولة.

وقال مسؤول بوزارة المالية مطلع على الملف في تصريح لـ”النهار أونلاين”، إن العملية لاقت استحسانا كبيرا لدى المواطنين، وقد توافدوا بقوة لتسوية وضعية عقاراتهم.

وتسعى حاليا المديرية العامة لأملاك الدولة حسب ذات المسؤول، إلى إعداد الحصيلة النهائية لسنة 2018، وتحديد مدى تقدم العملية بهدف وضع نسبة معينة.

وأوضع ذات المتحدث بأنه من الصعب حاليا تقديم أرقام لأن العملية لا تزال جارية، على مستوى أغلب مكاتب مديريات أملاك الدولة بالولايات.

وفتحت المديرية العامة لأملاك الدولة الباب لتسوية وضعية العقارات المُسجلة باسم مجهول، مع بداية السنة الماضية، حيث سيكون أمام أصحاب مقررات الإستفادة سنتين لتسوية وضعياتهم.

في حين سيكون أمام أصحاب العقود القديمة وغير المشهرة 15 سنة، للتقرب من مصالح أملاك الدولة لتوسة وضعية عقاراتهم.