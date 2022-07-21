مسؤول روسي: أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم

كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، عن إمكانية اختفاء أوكرانيا عن خريطة العالم.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قضت على 600 عنصر متطرف أوكراني.

وقال دميتري ميدفيديف، في تغريدة على حسابه في “تلغرام”، إن أوكرانيا كدولة “نتيجة لكل ما يحدث قد تختفي من خريطة العالم”.

مضيفا أن السبب هو “خطاياهم” وأن روسيا “لا تتحمل مسؤوليته”.

وتابع ميدفيديف: “بعد انقلاب عام 2014، فقدت أوكرانيا استقلالها وأصبحت تحت السيطرة المباشرة للغرب. واعتقدت أيضا أن الناتو سيضمن أمنها. ونتيجة لكل ما يحدث، قد تفقد أوكرانيا بقايا سيادة الدولة وتختفي من خريطة العالم”.

وأضاف ذات المسؤول: “في الحقيقة لا يهتم حلف الناتو بتوفير الأمن لأوكرانيا، بل يهتم بالوصول إلى حدود روسيا عبر أوكرانيا. كما يجبر قادة الاتحاد الأوروبي الأوكرانيين على تقديم حياتهم فداء من أجل الانتساب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وقد تكون النتيجة أن تفقد أوكرانيا ما تبقى من سيادتها وتختفي من خريطة العالم”.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد كشف الأربعاء، عن تغير الأهداف الجغرافية للعمليات الخاصة في أوكرانيا والإشارة إلى أنها لم تعد تقتصر على منطقة دونباس.

وقال وزير الخارجية الروسية: “إذا سلّم الغرب أسلحة طويلة المدى لكييف فسنطوّر أهدافنا الجغرافية في أوكرانيا إلى مناطق أوسع”.

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