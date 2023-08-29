مسؤول روسي يُهدد الغرب: نهاية العالم تقترب

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، موافقة الغرب على ضربات نظام كييف على شبه جزيرة القرم بأنها اقتراب لنهاية العالم.

وقال مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق “تليغرام”، أن ذلك يمنح موسكو فرصة العمل ضد الجميع، وضد كل دولة على حدة في “الناتو”.

وكتب مدفيديف كذلك أن موافقة الغرب على ضرب كييف لشبه جزيرة القرم الروسية هو بمثابة ذريعة حرب، ويمنح موسكو إمكانية الرد ضد الجميع وضد كل على حدة في “الناتو”.

مضيفا: “وكان “المجرمون الأوكرانيون” قد أعلنوا أنهم توصلوا إلى تأييد الغرب لضرب كل ما هو روسي. بما في ذلك على سبيل المثال القرم”.

ويتابع مدفيديف: “إذا صدق هذا الأمر، وليس هناك أي سبب لعدم تصديق ذلك. فإن ذلك دليل قانوني مباشر على تواطؤ الغرب في الحرب ضد روسيا إلى جانب ولاية ستيبان بانديرا (أوكرانيا – المحرر)”.

ووفقا لمدفيديف، فإن ذلك سبب وجيه للحرب في إطار قانون “الحق في الحرب” ضد الجميع، وضد كل دولة على حدة من دول “الناتو”. وكتب: “إنه أمر محزن للأسف، إلا أن نهاية العالم تقترب”.