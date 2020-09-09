مسؤول سابق بوزارة التضامن: أنا صاحب فكرة حافلات نقل الطلبة.. ولم أبدد المال العام

فتحت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، ملف قضية السيناتور السابق جمال ولد عباس بعد ان وجهت له تهم فساد.

وفي هذا الخصوص، مثل اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، مسؤول سابق بوزارة التضامن، حمزة شريف.

القاضي: انت متابع بجنح التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع؟

حمزة شريف: انكر التهم الموجهة إلي، أنا لم أبدد المال العام ولم أبرم صفقة مخالفة للتشريع.

ترأست جمعية طلابية ذات طابع اجتماعي تتماشى مع قانون الجمعيات وتحترم القوانين، تعقد الاجتماعات بصفة دورية

نحن كجمعية لدينا طابع اجتماعي ونحن مناضلون وأنا الذي عرضت فكرة اقتناء الحافلات لنقل الطلبة.

القاضي : من أين لك بالإعانات؟

حمزة شريف: من وزارة التعليم العالي ووزارة الرياضة

القاضي: هل لديكم عدة حسابات مالية؟

حمزة شريف: لدينا حساب مالي واحد والحسابات الاخرى لم اكن اعلم بها، انطلقنا باتفاقية واحدة ونجحت العملية.

الاتفاقية كانت بخصوص اقتناء حافلات النقل الجامعية لنقل الطلبة في المناطق النائية، والحافلات سلمت الى مديرية النشاط الاجتماعي بالولايات.

كما أن الوزارة كانت تراسل مدراءها بخصوص عدد الحافلات.

الحافلات سلمت إلى مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات، ونحن راسلنا الوكيل لإبلاغه بعدد الحافلات المخصصة، وكذلك تحضير جلسات مع رؤساء البلديات لمعرفة كيفية توزيعها.

القاضي: هل انت طبيب جراح؟

حمزة شريف: انا طبيب جراحة اسنان وتعينت في وزارة الصحة من قبل، مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والاسرة سابقا.

مكلف بالدراسات والتلخيص للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات سابقا، وشغلت ايضا منصب مدير دراسات بقسم التعاون ومنصب رئيس الديوان بوزارة العلاقة مع البرلمان.

القاضي: بخصوص الحافلات ماذا تقول؟

حمزة شريف: الحافلات سلمت إلى مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات، ونحن راسلنا الوكيل لإبلاغه بعدد الحافلات المخصصة وكذلك تحضير جلسات مع رؤساء البلديات لمعرفة كيف يتم توزيعها.

الوزارة كانت مستعجلة لاستلام هذه الحافلات وكانت تحرص حرصا دقيقا على العملية لأنها كانت عشية الدخول الاجتماعي

القاضي: هل كنتم تتقاضون اجرا عن تلك العملية وكم تقاضيتم؟

حمزة شريف: قمنا بالعملية حبا في الوطن ولم نتقاضى أي أجر عنها، كان نشاطنا اجتماعيا محضا.

كنت اعمل بالجمعية بعطلة نهاية الأسبوع، عرض علي ان اقوم بخدمة في إطار العمل الجمعوي ولم نأخد أي سنتيم والمبالغ المالية المتبقية ارجعت للوزارة.

القاضي: ماذا بخصوص زوجة السفير العراقي؟

حمزة شريف: بخصوص زوجة السفير العراقي، راسلتنا الوزارة للتكفل بها وقمنا بذلك حسب ما نصت عليه المراسلة.

كل الوثائق التي تتعلق بالعمليات التي قمنا بها موجودة وسلمناها للضبطية.

القاضي: ماذا بخصوص الاعانات لمن كانت موجهة؟

حمزة شريف: الاعانات الممنوحة كانت موجهة لوزارة التضامن وليس للجمعية، لم تكن علينا اي شكوى.

حافلاتنا وجهت للبلديات وللمدارس وليس لدينا أية حافلة وجهة لغير ذلك، والمستفيدون من الاعانات هم الفئات الهشة، نحن كجمعيات التزمنا بقوانين الدولة.

القاضي: في وقت التسعينات الارهاب، هل كانت موجودة هذه الطريقة التي تتعاملو بها مع الجمعيات؟

حمزة شريف: عندما عرضت الفكرة علي من وزارة التضامن كانت موجودة من قبل.