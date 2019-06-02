مسؤول سابق في “SNTV” يبيع عقارا بقيمة 200 مليار سنتيم مقابل “4 دورو”!

انتحل صفة المدير العام وزوّر عقودا رسمية

تعرضت الشركة الوطنية العمومية لنقل المسافرين «وسط» لنهب أحد عقاراتها الشاسعة بولاية بجاية، من طرف مسؤول سابق بذات الشركة.

انتحل صفة المدير العام من أجل بيع الأرض المقدرة قيمتها 200 مليار سنتيم بثمن بخس لا يتجاوز

قيمته 6 ملايير سنتيم لأحد الخواص، ليتم تقييد شكوى أمام قاضي التحقيق بمحكمة بجاية في خصوص

جناية التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد الأختام، انتحال صفة.

مجريات قضية الحال، حسب مصادر «النهار»، تعود إلى شهر سبتمبر 2018، حينما اكتشفت الشركة العمومية

الوطنية لنقل المسافرين وسط، أن إحدى قطع الأراضي التي تمتلكها بإقليم منطقة سوق الإثنين بولاية بجاية،

بيعت من طرف مجهولين بعقود رسمية مزورة.

وبعد إجراء تحقيق من طرف الشركة وتواصلها مع المصالح الإدارية المختصة، توصلت إلى أن مسؤولا

سابقا في الشركة قام بانتحال صفة المدير العام وبتزوير عدة وثائق رسمية وتجارية قصد بيع العقار سالف

الذكر لأحد الخواص من عائلة معروفة في المنطقة بثمن صوري بخس قدرت قيمته في العقد المبرم أمام

موثقة بولاية بجاية، بـ6 ملايير سنتيم، الأمر الذي دفع الشركة وحفاظا على ممتلكات الدولة لرفع عدة دعاوى

قضائية أمام القسم المدني وكذا الجنائي منها ما رفض ومنها ما ظل معلق لأسباب مجهولة، في انتظار

ما ستسفر عنه من مستجدات.