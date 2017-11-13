مسؤول سعودي: تنازل الملك سلمان عن العرش لإبنه مجرد إشاعة

قال مسؤول سعودي، أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، لا يخطط للتنازل عن العرش لولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وجاءت هذه االصريحات ردا على التكهنات التي تزعم بأن صعود الأمير محمد بن سلمان إلى العرش بات وشيكا.

وأكد المسؤول السعودي، أن الملك يتمتع بصحة ممتازة، وأن من يزعمون العكس لا يفهمون العادات والتقاليد الملكية في السعودية.

ولم يسبق لأي عاهل سعودي أن تنازل عن عرشه ، باستثناء الملك سعود الذي تنازل للأمير فيصل، في 1960.

للإشارة فقد ذكرت تقارير أمريكية بأن الأمير محمد بن سلمان يهجز نفسه ليكون ملكا نهاية الأسبوع الجاري.