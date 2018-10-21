مسؤول سعودي يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل “جمال خاشقجي”

قال مسؤول سعودي أن وفاة جمال خاشقجي في القنصلية راجع لخطأ من فريق التفاوض حسب ما كشفته وكالة “رويترز” للأنباء.

وأضاف نفس المصدر أن فريق التفاوض مع خاشقجي تجاوز صلاحياته، حيث استخدم العنف كما خالف كل الأوامر.

وحسب التقرير الأولي، فإن وفاة خاشقجي هي بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته وفق تقرير أولي.

كما قال المسؤول السعودي، أن ارتباك فريق التفاوض مع خاشقجي دفعهم للتغطية على الحادثة.

مشيرا أن المتهمين في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعددهم 18 موقوفين وقيد التحقيق- حسب وكالة رويترز للأنباء-.