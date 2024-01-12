مسؤول عسكري أمريكي: تعرضت قواتنا الى ما لا يقل عن 130 هجوما في سوريا والعراق

كشف مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الجمعة، تعرض القوات الأمريكية وقوات التحالف إلى ما لا يقل عن 130 هجوماً في سوريا والعراق منذ 17 اكتوبر.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري الامريكي لقناة الميادين، حيث كشف ان الهجمات كانت بواقع 53 هجوماً في العراق و77 هجوماً في سوريا.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم، ضربات جوية ضد أهداف لجماعة انصار لاله الحوثي في اليمن.

وقال مسؤول أمريكي في تصريحات اعلامية، إن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية.