مسؤول عن إقامة الخضر : “جهّزنا للمنتخب كل وسائل الرّاحة حاجة ماناقصة !! “

زار وقد تلفزيون النهار إلى العاصمة المصرية القاهرة فندق “كامبيرسكي” الذي سيقيم فيه الخضر خلال منافسة كأس امم إفريقيا 2019.

وتحدث المسؤول عن إقامة المنتخب الوطني بمصر عن آخر الروتوشات التي وضعهتها إدارة الفندق لإستقبال المنتخب الجزائري قائلا:

“لقد شاهدتهم بأعينكم أهمية المنتخب الجزائري بالنسبة لنا، وحضوره إلى جمهويرة مصر العربية، الحمد لله كل شيء جاهز لإستقبال الوفد الجزائري”.

“كل سبل الراحة متوفرة للمنتخب الجزائري..كل مطالب جمال بلماضي تم تجهيزها بشكل فوري وإن شاء الله جاهزين لإستقبال المنتخب الجزائري”.