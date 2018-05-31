مسؤول في بنك يوجه 5 طعنات لزوجته ويدخلها “الكوما” 10 دقائق قبل الإفطار

الجريمة شهدها حي بلقرطبي في سور الغزلان بالبويرة

أقدم، مساء أول أمس الثلاثاء قبل موعد الإفطار بـ10 دقائق، رب عائلة على محاولة قتل زوجته، بعدما وجّه لها سلسلة من الطعنات، مستعينا بخنجر حمله من داخل المطبخ.

وحسب مصادر محلية متطابقة، فإن الجاني في هذه القضية أب لثلاثة أبناء ويبلغ من العمر 50 سنة، حيث اندلع شجار بينه وبين زوجته البالغة من العمر 40 سنة، تحت أنظار اثنين من أبنائهما، قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه، قبيل لحظات من أذان المغرب.

وأوضحت مصادر “النهار” أن الجاني دخل مطبخ منزله بعدما بلغ مرحلة متقدمة من الغضب، وحمل خنجرا وراح يوجه بواسطته 5 طعنات أصابت الزوجة على مستوى البطن، وقد دخل اثنان من أبناء الجاني والضحية في صدمة نفسية رهيبة، بسبب ما شاهداه، فيما تم نقل الزوجة بعد إصابتها الى المستشفى، أين ترقد حاليا في غرفة الإنعاش في وضعية صحية غير مستقرة، بعدما أجريت لها عملية جراحية.

وفيما تم توقيف الزوج وهو إطار بأحد البنوك بمدينة البويرة، جرى اقتياده للتحقيق معه وسماع أقواله على محضر رسمي، قبل تحويله للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سور الغزلان، الذى أمر بايداعه رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته.