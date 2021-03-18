مسؤول محطة مراقبة الزلازل: تسجيل 15 هزة إرتدادية بعد زلزال بجاية

كشف عيدي شفيق مسؤول محطة مراقبة الزلازل بمركز البحث والفيزياء الفلكية، أن الهزات الإرتدادية بعد الزلزال أمر طبيعي.

وأضاف عيدي “للنهار”، أن الحركات الزلزالية عادية نسجلها يوميا في المركز وتتراوح من 2 إلى 3 درجات على سلم ريشتر.

وأوضح أن الزلزال الذي ضرب بجاية بقوة 5.9 درجة يدخل في إطار التقارب مابين القارات الصفحة الافريقية والاورو أسيوية.

وأضاف في ذات السياق، أنه إلى غاية 6 و45 دقيقة تم تسجيل 15 هزة إرتدادية بعد الزلزال البعض شعر بها سكان المناطق المجاورة.

وكشف عيدي أن الهزات الارتدادية هي ظواهر تجعل المنطقة تدخل في توازن مثلما كانت عليه قبل الهزة الرئيسية.