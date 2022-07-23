مسؤول هندي شرب من نهر مقدس ليثبت طهارته.. هذا ما وقع له

تم نقل رئيس وزراء ولاية البنجاب بهاجوانت مان، للمستشفى، إثر تسممه. وهذا بعد أيام من شربه كأسا من الماء من نهر “كالي بين” المقدس لدى طائفة الهنود السيخ، وفقا لتقارير إخبارية محلية.

وفق وسائل إخبارية، كان مان يحاول إثبات أن النهر نظيف بمناسبة مرور الذكرى الثانية والعشرين على مشروع تنظيف النهر. الذي تلكأ وبدا عام 2000. ولكنه مع ذلك أصيب مان بالتسمم.

في حين، ذكرت مصادر أن بهاجوانت مان أصيب بألم شديد في المعدة ويعتقد أنه تسمم، في مقر إقامته الرسمي في شانديغار مساء الثلاثاء. وهذا حسب ما نقلته صحيفة the indian express الهندية.

كما أشارت إلى أنه تم نقله جواً وإدخاله إلى مستشفى إندرابراثا أبولو في دلهي؛ حيث خضع لفحوص طبية ولا يزال في المستشفى. مشيرة إلى أن الحكومة أبقت مرضه سراً، ووضعته تحت حراسة مشددة.

وانتشر مقطع فيديو لقيام رئيس وزراء البنجاب بشرب كوب كامل من مياه نهر يصفه الهنود بالمقدس. وهذا لإثبات أن المياه نظيفة ولا يمكن أن تؤذي الناس.

كما أظهر الفيديو الرجل وهو يقف، بالقرب من النهر برفقة عدد من الأشخاص، ثم قام بتعبئة كوب من المياه وتناوله أمام الحضور وعدسات الكاميرا. ليتم في وقت لاحق نقله بإخلاء طبي جوي لأحد مستشفيات دلهي بسبب آلام شديدة في المعدة.

ويعتبر كالي بين مهم جدا لأتباع الديانة السيخية، لأنهم يعتقدون أن معلمهم الأول “Nanak Dev” قد حصل على التنوير هناك. كما تقول رواياتهم أنه كان يسبح فيه واختفى في المياه قبل أن يخرج بعد ثلاثة أيام.

ويبلغ طول النهر 165 كم ويوجد على ضفافه 80 قرية ومدن صغيرة وكبيرة، ترمى فيها مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية. مما يجعل مياهه سوداء، لذلك سمي “Kali Bein” النهر الأسود.