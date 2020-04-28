مسؤول يطالب وزير الداخلية المصري باعتقال الفنان رامز جلال بشكل عاجل

فن وثقافة
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مسؤول يطالب وزير الداخلية المصري باعتقال الفنان رامز جلال بشكل عاجل
بقلم نادية بن طاهر

يواصل برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، للفنان المصري رامز جلال، إثارة الجدل وردود الأفعال المختلفة.

ودخل رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على الخط، وأرسل إنذارا لوزير الداخلية المصري، للقبض على رامز جلال.

وتقدم رئيس النادي بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، بحجز رامز جلال في المستشفى.

وقال منصور أن رامز جلال، يرتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.

وعليه، وجه منصور، بلاغا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع رامز جلال وفريق عمله.

وتقدم رئيس نادي الزمالك، بشكوى رسمية لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيها بإيقاف البرنامج.

وارفق منصور شكواه، بمستندات كاملة وأسطوانة مدمجة.


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