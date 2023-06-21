قناة النهار مساءلة للحكومة حول أسعار الأضاحي .. من يضبط الأسواق؟ بقلم قناة النهار نشر في 21 جوان 2023 - 14:46 عيد الأضحى شارك غرِّد أرسل 59 0 مساءلة للحكومة حول أسعار الأضاحي .. من يضبط الأسواق؟ </ رابط دائم : https://nhar.tv/OJP1D اقرأ أيضا صريح جدا : هذه هي أدعية الحجاج الجزائريين عند ذهابهم للحج قناة النهار 11 جوان رئيس الجمهورية :" هناك إمكانيات هائلة في شتى المجالات مع أصدقائنا الروس" قناة النهار 14 جوان وزير التربية: معدل النجاح في البكالوريا لدورة جوان 2023 يساوي أو يفوق 10 قناة النهار 11 جوان مترشحة من العاصمة : "المات" لازم نخدمو فيها باش يطلع المعدل قناة النهار 12 جوان سوق أهراس: التلميذة ملاك تجتاز امتحان البيام بالمستشفى لليوم الثالث والأخير قناة النهار 07 جوان سيدي بلعباس / بعد 40 سنة من العمل .. أمينة معلمة فيتنامية جزائرية إلى التقاعد قناة النهار 09 جوان وصول وزير التربية إلى ورقلة لإعطاء إشارة إنطلاق إمتحان شهادة الباكالوريا قناة النهار 11 جوان هكذا يتحضر السجناء تحسبا لإجتياز شهادة البكالوريا بميلة قناة النهار 09 جوان باتنة : كباش السلالة العربية الأصيلة..من 30 مليون إلى 45 مليون سنتيم قناة النهار 04 جوان وسيم قويدري: مشكلة صيدال مشكلة هيكلة وليس تسيير وهناك إطار ترك الشركة من أجل 10000 دج قناة النهار 12 جوان