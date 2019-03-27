مسابقة أفضل صورة معبّرة عن سلمية الحراك الشعبي في الجزائر

أطلق المخترع الجزائري محمد دومير الفائز في مسابقة نجوم العلوم، مسابقة لكل الجزائريين، عن أفضل صورة معبرة لسلمية الحراك الشعبي.

وقال دومير في منشور على الفايسبوك، فخر لنا ما أظهره الشباب الجزائري من رقي وسلمية وتحضّر في حراكه التغييري والنهضوي.

وأعلن دومير عن جائزة قدرها 50 ألف دينار لأفضل صورة، تعبر عن السلمية في التظاهر، ولكن وفق الشروط التالية:

– تكون الصورة ملتقطة في أي منطقة من الجزائر نهار يوم الجمعة.

– يكون المرسل هو صاحب الصورة.

– أن تكون الصورة معبرة عن السلمية في التظاهر.

– ترسل المشاركات على شكل صورة في رسالة إلى هذه صفحة صاحب المبادرة.

– يتم اختار أفضل خمسة صور، ونشرها ليختار المتابعين الصورة الأفضل لتكون الفائزة.

– ترسل الجائزة في اليوم الموالي للنتيجة عبر حوالة باسم الفائز.