مسابقة إدارية تخص أكثر من 4 آلاف منصب في قطاع التربية

تشمل 6 رتب إدارية من بينها مقتصد ونائب مقتصد

تحديد المسابقة الكتابية يوم 17 جويلية القادم

المترشحون سيمتحنون في مواد الثقافة العامة والمواد الأساسية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح مسابقة للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بعنوان سنة 2019.

حيث خصصت 4 آلاف و286 منصب موزعين على رتب مقتصد، نائب مقتصد، مشرف تربية، مستشار توجيه، ملحق رئيس مخبر وملحق مخبر.

وسيمتحن المترشحون في مواد الثقافة العامة والمواد الأساسية بكل تخصص، إضافة إلى اللغة الأجنبية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

حيث تم تحديد تاريخ الامتحان يوم 17 جويلية القادم. وبالتفصيل، فإن المناصب الخاصة برتبة مقتصد تصل إلى 61 منصبا، نائب مقتصد 299 منصب.

مشرف تربية ألف و828 منصب، مستشار توجيه والإرشاد المدرسي 523 منصب، ملحق رئيس بالمخابر 301 منصب وملحق بالمخابر 1274 منصب.

وتخص المسابقة الطلبة المتحصلين على شهادة ليسانس في المحاسبة، العلوم التجارية، العلوم الاقتصادية، العلوم المالية، علوم التسيير.

العلوم القانونية والإدارية فرع العلوم القانونية، وفي الحقوق فرع حقوق.

وبالنسبة لرتبة نائب مقتصد، فتخص الطلبة الحائزين على أربعة سداسيات كاملة على الأقل من التعليم العالي في تخصصات المحاسبة، العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية،.

العلوم المالية، علوم التسيير والعلوم القانونية والحقوق. وبالنسبة لمشرف تربية، فستخص ملفات الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية .

أو ما يعادلها في جميع الفروع بكل تخصصاتها. وبالنسبة لرتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، فسيشارك فيها الحاصلون على شهادة ليسانس في علوم التربية.

علم النفس وعلم الاجتماع. أما بالنسبة لرتبة ملحق رئيسي بالممخابر، فتخص كل الحاصلين على تقني سامي أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في البيولوجيا.

البيوكيمياء، الكيمياء، الإلكترونيك، الإلكتروتقني، الكهرباء، الميكانيك والإلكتروميكانيك. وبالنسبة لملحق بالمخابر.

فتتعلق بالحاصلين على شهادة تقني في بيولوجيا بيوكيمياء، كيمياء، إلكترونيك، إلكتروتقني، الكهرباء، ميكانيك والكتروميكانيك.

من جهة أخرى، حددت وزارة التربية الوطنية المواد التي سيمتهن فيها المترشحون والتي تشمل ثقافة عامة، لغة أجنبية أولى وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالنسبة لكل الرتب.

فيما يتم امتحان المواد الأساسية المتمثلة في القانون الإداري أو المحاسبة المالية أو المالية العامة بالنسبة لرتبتي مقتصد ونائب مقتصد.

وعلوم التربية أو علم الاجتماع أو علم النفس بالنسبة لرتبتي مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي ومشرف تربية.