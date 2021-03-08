مسابقة “اربح CASH” على قناة “النهار”.. هذه شروط المشاركة

تطلق قناة “النهار” مسابقة جديدة بعنوان “اربح CASH”، ستبث قريبا للفوز بـ 20 مليون سنتيم.
ويكون على المشاركين في المسابقة احترام الشروط اللازمة من أجل الفوز بالمبلغ المذكور.
شروط المشاركة هي:
- المشاركون لا يقل سنهم عن 18 سنة
- لا يسمح للأشخاص الذين شاركوا في تطوير المسابقة وتنظيمها والترويج المباشر لها وشركائها بالمشاركة في المسابقة
- كما يستبعد موظفو مكتب المسؤول القضائي بالاضافة إلى موظفي قناة النهار وأفراد عائلاتهم
- يرسل المشاركون كلمة CASH في رسالة نصية إلى الرقم 66005 “100دج”
- شخص واحد فقط يفوز بالمسابقة كل شهر “فائز واحد”
- الفائز يكون صاحب أكبر عدد من الرسائل القصيرة المرسلة وكلما كان عدد الرسائل كبيرا يرتفع الرصيد
- في حال وجود تعادل بين شخصين أو أكثر فإنه يتم تقاسم الجائزة
- اختيار الفائز يكون بحضور محضر قضائي
التعليقات (0)