مسابقة “اربح CASH” على قناة “النهار”.. هذه شروط المشاركة

تطلق قناة “النهار” مسابقة جديدة بعنوان “اربح CASH”، ستبث قريبا للفوز بـ 20 مليون سنتيم.

ويكون على المشاركين في المسابقة احترام الشروط اللازمة من أجل الفوز بالمبلغ المذكور.

شروط المشاركة هي:

المشاركون لا يقل سنهم عن 18 سنة