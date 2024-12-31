مسابقة استثنائية للالتحاق بالتّكوين في الدكتوراه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تأهيل جامعة سعد دحلب البليدة 1، بالشراكة مع مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة (CDTA)، لتنظيم مسابقة استثنائية للالتحاق بالتّكوين في الطّور الثّالث (الدكتوراه) يوم الأربعاء، 29 جانفي 2025 على مستوى جامعة البليدة 1.

وحسب الوزارة، تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية. التي تُعد من أهم التقنيات الحديثة ذات التأثير الواسع في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية.

كما تعكس الشراكة مع مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة (CDTA) التزام الجامعة بتوفير بيئة علمية وبحثية. متكاملة تجمع بين الكفاءة الأكاديمية والتطبيقات العملية،

وحسب المصدر نفسه، يخصص لهذه المسابقة مائة وعشرة (110) مقعدًا بيداغوجيًّا في شعبة الإلكترونيك. أربعون (40) مقعدًا بيداغوجيًّا في شعبة الإعلام الآلي.

وتوجه هذه المسابقة لفائدة حاملي شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة ماجستير أو شهادات أجنبية معترف بمعادلتها.

حيث يتم إيداع الترشحات مباشرة بملء استمارات إلكترونية، ابتداءً من 02 إلى غاية 10 جانفي 2025، وفقًا للرزنامة المعلنة لهذا الغرض، عبر النظام المعلوماتي المدمج «بروغرس» بالولوج إلى الرابط https://progres.mesrs.dz/doctorat_cdta أو الرمز QR المرفق في الصورة أدناه.

ويتكفل مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة (CDTA) بتأطير الطلبة الناجحين وتكوينهم مع إمكانية استفادتهم من فرص التوظيف، حسب المصدر نفسه.

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