مسابقة الالتحاق برتبة أستاذ مساعد.. إعلان هام للمترشحين

أعلنت مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحديد فترة إيداع الطعون لفائدة المترشحين غير المقبولين للمشاركة. في مسابقة الالتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي. بعنوان سنة 2025.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن آجال إيداع الطعون قد حُددت بـ 10 أيام عمل، ابتداءً من اليوم من 28 ديسمبر 2025. وذلك قصد تمكين المعنيين من تقديم تظلماتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكدت ذات الجهة أن كل طعن يودع بعد انقضاء هذه المدة لن يؤخذ بعين الاعتبار، داعية المترشحين. إلى الالتزام الصارم بالآجال المحددة تفاديا لأي إقصاء إداري.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حِرص الوزارة على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واحترام القوانين والتنظيمات المؤطّرة. لمسابقات التوظيف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.