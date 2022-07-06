مسابقة الامتحانات المهنية للترقية في قطاع التربية تنطلق اليوم

وزير التربية يشرف على العملية من العاصمة

‪ تنطلق، اليوم الخميس، عبر ولايات الوطن، الامتحانات المهنية، أين يشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عليها من ثانوية “عائشة أم المؤمنين” في العاصمة‪ .

وتخص المسابقة الأساتذة المكونين ممن لهم خمس سنوات خدمة فعلية بذات الصفة، للترقية لرتبة “مفتش”، وهذا بعدما فشل العديد منهم في التحصل على علامات مقبولة في تخصصاتهم، كما أنه في بعض الولايات لم يتحصل أي أستاذ ممن ترشح لرتبة “مفتش” على العلامة، ولم ينجح ولا واحد في كثير من التخصصات، مما يعني بأن المناصب المالية ستبقى شاغرة، وستجد وزارة التربية صعوبات كبيرة في مرافقة الأساتذة وفي عمليات التكوين‪ .

ويسمح للمشاركة في هذه المسابقة لمعلّمي المدارس الابتدائية ممن لهم 7 سنوات خدمة فعلية بذات الصفة، وأساتذة المدرسة الابتدائية بـ 5 سنوات ومستشاري التغذية المصنفين رتبة 11، الترشح لها قصد الترقية للسلم 12، حتى يكون لهم الحق في الترقية لرتبة مدير مدرسة ابتدائية الصنف 14، بعد 5 سنوات من الخدمة الفعلية‪.

للتذكير، تضم المسابقة 22 رتبة، تتمثل في “أستاذ رئيسي” بـ 36 ألف منصب، “مستشار التربية” بألفين و459 منصب، “نائب مقتصد” بألف و333 منصب، “مدير ابتدائية” بـ 956 منصب، “مساعد مدير” بـ 894 منصب، “مستشار رئيس للتربية” بـ 375 منصب‪ .

كما تشمل الرتب “نائب مدير متوسطة” بـ 209 منصب، “نائب مقتصد مسير” بـ 153 منصب، و”مدير ثانوية” بـ 127 منصب، إضافة إلى “مقتصد” بـ 112 منصب و”مقتصد رئيسي” بـ 69 منصبا، وكذا “مستشار رئيسي للتوجيه” بـ 61 منصبا‪ .

وبالنسبة لمنصب “مشرف رئيسي”، فقد وصلت عدد المناصب إلى ألف و 137 منصب، “ناظر ثانوية” إلى 261 منصب، “ملحق رئيسي للمخبر” 346 منصب، كما تم تخصيص 303 لمنصب “ملحق بالمخبر” و 52 لمنصب “معاون تقني في المخبر”.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الترقية لرتبة مدير أو مفتش تتم حصريا عن طريق الامتحان المهني، حيث تم إلغاء الترقية عبر التسجيل على قوائم التأهيل التي كانت سابقا‪.

وعليه، فكل نمط ترقية له شروطه المحددة في النصوص التنظيمية، فمثلا الترقية عبر الامتحان المهني تكون في حدود المناصب المالية المفتوحة، ويلزم معدل عام أعلى من 10 ومن دون الحصول على نقطة إقصائية في أحد مواد الامتحان تقل عن 5 من 20، كما يمنع الطعن في نتائج الامتحانات الكتابية‪.