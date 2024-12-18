مسابقة التوظيف..الجمارك تعلن عن الناجحين

أعلنت المديرية العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن نتائج مسابقة التوظيف التي أطلقتها مؤخرا.

وأوضحت المديرية العامة للجمارك، أن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة تكون عبر رابط إلكتروني https://douane.gov.dz/spip.php?article524 وhttps://douane.gov.dz/spip.php?article525.

وجاء في بيان الجمارك “أن الأخيرة توافي متتبعي صفحتها الأوفياء بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف على أساس الاختبارات”. “وهذا للالتحاق برتبة “مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

ويجب على المترشحين الناجحين في المسابقة الالتحاق بمقر المديرية العامة للجمارك، مديرية الموارد البشرية. من أجل استكمال إجراءات التوظيف في أجل أقصاه يوم 19 ديسمبر 2024.

كما يتكون الملف التكميلي من نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور. مستخرج من شهادة الميلاد؛ صورتان شمسيتان؛ شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية) مسلمتان من طرف طبيب مختص. لإثبات قدرة المترشح على شغل الرتبة المقصودة؛ شهادة عائلية عند الاقتضاء؛ صك بريدي مشطوب + بطاقة الضمان الاجتماعي ان وجدت.