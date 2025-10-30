مسابقة التوظيف.. بريد الجزائر يحذر

حذَّرت مؤسسة بريد الجزائر من تداول لقطات شاشة محرّفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تنْسَب زورًا إلى مسابقة التوظيف التي أطلقتها المؤسسة.

وأوضح بريد الجزائر أن من بين هذه الأسئلة المحرّفة المتداولة في فئة “السائقين”، سؤالٌ مزيفًا نصه: “ما هي التقنية الأنسب لمركبة فضائية في الفضاء؟”، مؤكدة أن هذا تضليل ولا أساس له من الصحة.

وشدّدت المؤسسة على أن السؤال الصحيح هو: “ما هي التقنية الأنسب لمناورة مركبة في مساحات ضيقة؟”. مبيّنة أن هذه الأسئلة وغيرها تم تحريفها وتزييفها، وأنها ليست الأسئلة الحقيقية للمسابقة.

وأكد بريد الجزائر في بيانها أن المصدر الوحيد للمعلومات الرسمية حول مسابقات التوظيف هو القنوات الرسمية للمؤسسة فقط. داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة عبر المنصات غير الرسمية.