مسابقة التوظيف.. بيان هام من سوناطراك

أعلنت شركة سوناطراك عن انطلاق عملية إرسال الاستدعاءات الخاصة بالمترشحين للمسابقة الوطنية للتوظيف. والتي بدأت يوم أمس السبت عبر البريد الإلكتروني للمترشحين.

كما أشار بيان لشركة سوناطراك، إلى أن الامتحان الكتابي لمسابقة التوظيف سيجرى على دفعات حسب التخصص. وهذا في الفترة الممتدة من 29 ديسمبر 2024 إلى 4 جانفي 2025. وذلك في عشرة مراكز امتحان موزعة عبر عشر ولايات. وهي: أدرار، الأغواط، البويرة، تامنغست، الجزائر، سكيكدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، ورقلة و وهران.

وأكدت سوناطراك أن جميع المترشحين المسجلين عبر المنصة المخصصة سيحصلون على استدعاءاتهم. كما تلتزم بضمان شفافية العملية وسيرها وفق أعلى معايير النزاهة والمساواة بين المترشحين.

وكانت سوناطراك قد أعلنت، في وقت سابق عن إطلاق مسابقة وطنية مفتوحة لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية لشغل مناصب مهندسين وتقنيين، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل.

كما تشمل الشعب المهنية المطلوبة في مسابقة سوناطراك والتي تمس 19 شعبة وهي الحفر البترولي، والجيولوجيا، والجيوفيزياء، وإنتاج الآبار، والمكامن. وشعب مخبر تحاليل المحروقات، والطاقات المتجددة، والهيدروجين، ونقل المحروقات، وهندسة الغاز، والآليات، والميكانيك الصناعية. والكهرباء الصناعية، والتكرير والبتروكيماويات، وتسويق المحروقات. وكذا شعب الصحة والسلامة والبيئة، والاقتصاد البترولي، والذكاء الاصطناعي، والإعلام الآلي.

وأكدت سوناطراك في الأخير، أن المسابقـة ستتم في شكل امتحان كتابي يتعلق بالمعارف المكتسبة خلال المسار الدراسي في التخصص المرتبط مباشرة بالمنصب المطلوب.