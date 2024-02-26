مسابقة التوظيف في الجامعات.. هذا موعد فتح المنصة لإيداع الملفات

شرعت العديد من المؤسسات الجامعية في الإعلان عن مسابقات التوظيف “أستاذ مساعد ب”. وهذا بناء على تعليمات وزير التعليم العالي، كمال بداري. الذي سبق وأكد على الشروع في العملية، من أجل تمكين حاملي الدكتوراه والماجستير للالتحاق بالجامعة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أون لاين”، فإن المناصب التي تم فتحها تركز على المواد التقنية والرياضية. لإضافة إلى اللغة الانجليزية.

وحسب رزنامة التوظيف التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن فتح المنصة الرقمية “برغرس”، سيكون بداية من يوم غد الثلاثاء إلى غاية 18 مارس، وهذا من أجل إيداع ملفات الترشح.

أما دراسة الملفات وترتيبها على مستوى كل جامعة، سيكون من 19 مارس إلى 28 مارس. وإجراء المقابلة مع لجان الانتقاء على مستوى كل جامعة، سيكون من 23 أفريل إلى 14 ماي. كما سيعلن عن قائمة الناجحين من 15 الى 28 ماي. في حين سيتم تنصيب الناجحين بتاريخ 7 سبتمبر.