مسابقة الدكتوراه.. فتح أرضية بروغرس للتسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن فتح أرضية التسجيل لمسابقة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 22/23. وهذا عبر نظام بروغرس، https://progres.mesrs.dz/webdoctorat.

كما سيتم السماح لكل الطلبة المتحصلين على ماستر 2 من التسجيل في الدكتوراه، على أن يتم دراسة الملفات وبعدها الإعلان عن النتائج. واجراء المسابقة يوم 15 جانفي القادم.

في حين، تفتح المسابقة الوطنية للمترشحين الحائزين زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة. أو شهادة مهندس معماري، أو شهادة طبيب بيطري أو شهادة تتوج مسار التكوين المحددة مدته خمس سنوات، الذي تضمنه المدارس العليا للاساتذة، أو شهادة ماجستير بتقدير مقبول او شهادات أجنبية معترف بها.

وتنظم الإمتحانات طيلة الفترة الممتدة من 15 جانفي إلى 15 فيفري 2023 وفق رزنامة كل مؤسسة جامعية.

وتجرى المسابقة في الفترة المسائية على الساعة الواحدة زوالا، عن طريق إمتحانين كتابيين يتم التقييم فيها بعلامة من 0 إلى 20.

وتعد الاسئلة بطريقة تسمح بالتأكد من قدرات المترشح وكفاءته لا سيما من حيث التحكم في المعارف. والتلخيص والتحليل والحس النقدي وكذلك قابليته للانخراط في مشروع بحث.

كما تلغى المسابقة لكل التخصصات التي يكون فيها عدد المترشحين يقل عن ضعف المقاعد البيداغوجية المفتوحة. كما يجب مباشرة عملية التصحيح مع انتهاء كل امتحان كتابي.

وفي حالة عدم إتمام التصحيح يوم إجراء المسابقة، تحفظ الأوراق المشفرة للامتحانات، في مكان آمن تحت مسؤولية رئيس لقسم وتنتهي عملية التصحيح في اليومين المواليين لتاريخ إجراء المسابقة.