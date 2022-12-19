مسابقة الدكتوراه لا تقتصر على طلبة الماستر فقط

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددا من الجامعات بسبب حصر مسابقة الدكتوراه على طلبة الماستر فقط.

وهو ما يتنافى مع مع أحكام القرار رقم 91 والذي يخول حق الترشح لمسابقة الدكتوراه لحاملي شهادة الماستر او شهادة مهندس دولة. وكذا شهادة مهندس معماري، وشهادة طبيب بيطري. وشهادة تتوج التكوين المحدة بخمس سنوات، الذي تضمنه المدرسة العليا للأساتذة أو شهادة ماجستير بتقدير مقبول او شهادات أجنبية معترف بها.

وأكدت الوزارة على ضرورة احترام القوانين ومراعاة تخصصات كل الشهادات المذكورة المسلمة. قبل اعتماد المواءمة بين الشعب والتكوينات المؤهلة لسنة الجارية أثناء المعالجة البيداغوجية لملفات المترشحين.

وكانت الوزارة قد اكدت سابقا، أن يوافق عرض التكوين في الطور الثالث مع الشعبة بكل تخصصاتها على المستوى الوطني.

ولا يمكن للمترشح أن يكون مسجلا لموزاولة التكوين في الدكتوراه، في أي مؤسسة للتعليم العالي وطنية أو دولية.

كما يمنح للمترشح إمكانية المشاركة في واحدة إلى أربع مسابقات منظمة من طرف المؤسسات المؤهلة، حسب اختياره على المستوى الوطني.

ويمنح للمترشحين أجل يومين عمل ابتداءمن تاريخ نشر النتائج لتقديم الطعون المحتملة والتي تقدم حصريا عبر الخط.

ويجب أن تفصل لجنة تنظيم المسابقة في الطعون المقدمة، وتبليغ النتائج للمترشحين المعنيين في أجل أقصاه 72 ساعة، قبل إجتياز الإمتحانات الكتابية.