مسابقة الشبه الطبي.. وزارة الصحة تُصدر بيانا هاما 

ضبطت وزارة الصحة رزنامة تنظيم وسير المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي. في رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية بعنوان سنة 2025. الموجّهين للعمل على مستوى الاستعجالات الطبية والجراحية.

وأعلنت الوزارة أن التسجيلات انطلقت يوم 07 أوت 2025 على الساعة 09 سا 200 صباحاً. وتمتد إلى السبت 20 سبتمبر 2025 على الساعة 16 سا 200 مساءً.

كما أن دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية سيكون من يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 إلى يوم الخميس 25 سبتمبر 2025. مع تحديد قائمة الملفات المقبولة وغير المقبولة وكذا مراكز إجراء المسابقة. على مستوى جميع الولايات. وإدخالها في المنصة الرقمية.

وبالنسبة بسحب استدعاءات المشاركة في المسابقة من طرف المترشّحين المقبولين فستكون ابتداءً من يوم الأحد 28 سبتمبر 2025. إلى غاية يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.

فيما يكون ايداع الطعون للملفات المرفوضة ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

إلى غاية يوم الخميس 02 أكتوبر 2025.

أما نتيجة الطعون يتم دراسة الطعون مباشرة عند ايداعها من قبل اللجان التقنية المختصة والإعلان عن نتيجتها يوم الأحد 04 أكتوبر 2025. عبر المنصة الرقمية.

هذا وأكدت الوزارة أن تاريخ اجراء المسابقة. تم تحديده يوم السبت 11 أكتوبر 2025.

وأكدت الوزارة من خلال البيان، أن اللجان التقنية. تعتبر الأهم في هذه العملية نظرا لدورها في دراسة الملفات قبولها أو رفضها.

وعليه يتوجب على هذه اللجان قبول الملفات الكاملة فقط والتي تستوفي الشروط القانونية. دون غيرها وهذا حتى لا تجد مصالح المعاهد المكّلفة بالتصحيح. والتداول على النتائج مع مفتشيات الوظيف العمومي. أية صعوبات قد تؤدي إلى رفض نجاح بعض المترشحين الذين لم يستوفوا شروط المسابقة منذ البداية.